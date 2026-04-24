Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite erhöhte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,63 Prozent auf 24 836,60 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,729 Prozent auf 24 616,56 Punkte an der Kurstafel, nach 24 438,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 854,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 524,37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,72 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 21 761,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Wert von 23 501,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 166,04 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,89 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 24 854,04 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Intel (+ 23,60 Prozent auf 82,54 USD), Ceva (+ 17,17 Prozent auf 28,87 USD), Rambus (+ 14,37 Prozent auf 158,40 USD), TTM Technologies (+ 12,05 Prozent auf 149,01 USD) und QUALCOMM (+ 11,12 Prozent auf 148,85 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Sangamo Therapeutics (-25,45 Prozent auf 0,19 USD), Comcast (-12,90 Prozent auf 27,56 USD), Nortech Systems (-6,56 Prozent auf 14,25 USD), Erie Indemnity (-6,14 Prozent auf 233,62 USD) und eBay (-5,28 Prozent auf 97,94 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 59 915 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,214 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at