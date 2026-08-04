Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|NASDAQ Composite im Fokus
|
04.08.2026 16:01:52
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus
Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,25 Prozent fester bei 26 238,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,672 Prozent auf 26 088,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 913,90 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 088,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 267,49 Zähler.
So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 832,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 067,80 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 04.08.2025, einen Stand von 21 053,58 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,92 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Zebra Technologies (+ 19,12 Prozent auf 347,40 USD), 3D Systems (+ 15,55 Prozent auf 3,27 USD), Nissan Motor (+ 10,58 Prozent auf 2,30 USD), Intel (+ 7,47 Prozent auf 97,80 USD) und Rambus (+ 7,31 Prozent auf 98,95 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-9,95 Prozent auf 61,84 USD), FreightCar America (-7,52 Prozent auf 7,62 USD), Powell Industries (-6,24 Prozent auf 206,00 USD), Donegal Group B (-5,80 Prozent auf 21,62 USD) und Commercial Vehicle Group (-5,23 Prozent auf 4,35 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 076 062 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,222 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Donegal Group Inc. (B)
Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|3,08
|26,42%
|AXT Inc.
|52,46
|-11,80%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|4,06
|2,01%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,90
|-3,66%
|Donegal Group Inc. (B)
|22,90
|-0,22%
|FreightCar America Inc.
|6,55
|-8,39%
|Intel Corp.
|87,45
|10,82%
|Monro Muffler Brake Inc.
|11,30
|2,73%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,78
|-1,14%
|NVIDIA Corp.
|183,90
|2,60%
|Powell Industries Inc.