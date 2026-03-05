Adobe Aktie

NASDAQ Composite im Fokus 05.03.2026 16:03:16

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Aktuell geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.

Um 16:01 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,22 Prozent auf 22 856,98 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,438 Prozent leichter bei 22 707,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 22 807,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22 877,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 692,34 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,40 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2026, den Stand von 22 540,59 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 23 578,13 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 18 552,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 1,63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 124,78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Expedia (+ 10,72 Prozent auf 245,51 USD), Daktronics (+ 6,78 Prozent auf 23,61 USD), Nice Systems (+ 4,73) Prozent auf 132,86 USD), Harvard Bioscience (+ 3,63 Prozent auf 0,59 USD) und Adobe (+ 3,57 Prozent auf 282,88 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil CIENA (-12,89 Prozent auf 299,27 USD), American Eagle Outfitters (-12,83 Prozent auf 19,57 USD), Microvision (-12,79 Prozent auf 0,68 USD), Nissan Motor (-8,00 Prozent auf 2,30 USD) und Cerus (-6,70 Prozent auf 2,09 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 4 173 052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microvision Inc.

