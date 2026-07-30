Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite behält sein positives Vorzeichen auch am vierten Tag der Woche.

Um 15:58 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,34 Prozent auf 25 015,45 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,67 Prozent auf 24 852,05 Punkte an der Kurstafel, nach 24 442,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25 032,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 813,84 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,875 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 26 213,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24 892,31 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 30.07.2025, den Wert von 21 129,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,66 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit MarketAxess (+ 29,85 Prozent auf 163,26 USD), FormFactor (+ 23,56 Prozent auf 103,11 USD), Corcept Therapeutics (+ 22,53 Prozent auf 113,89 USD), Lam Research (+ 20,51 Prozent auf 304,11 USD) und AXT (+ 19,12 Prozent auf 44,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil LKQ (-17,73 Prozent auf 21,71 USD), Omnicell (-11,84 Prozent auf 36,50 USD), Consumer Portfolio Services (-8,94 Prozent auf 8,76 USD), Woodward (-8,66 Prozent auf 352,05 USD) und Euronet Worldwide (-8,39 Prozent auf 76,65 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Microsoft-Aktie. 7 987 134 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at