S&P 500
|
7 283,37
|
372,98
|
5,40 %
|Kursverlauf
|
23.11.2026 16:02:28
Börse New York in Grün: S&P 500 beginnt den Montagshandel weit in der Gewinnzone
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 4,69 Prozent fester bei 7 234,53 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58,247 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 4,99 Prozent höher bei 7 255,32 Punkten in den Montagshandel, nach 6 910,39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 260,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 152,66 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 623,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7 674,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der S&P 500 6 602,99 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit NVIDIA (+ 29,27 Prozent auf 162,27 USD), Lumentum (+ 20,23 Prozent auf 553,71 USD), Cerebras Systems (+ 19,64 Prozent auf 98,91 USD), Bloom Energy (+ 19,21 Prozent auf 169,75 USD) und Dell Technologies (+ 18,91 Prozent auf 330,60 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil DaVita (-4,00 Prozent auf 154,59 USD), UnitedHealth (-3,79 Prozent auf 326,97 USD), Constellation Brands A (-2,78 Prozent auf 137,93 USD), General Mills (-2,46 Prozent auf 34,86 USD) und Brown-Forman B (-2,37 Prozent auf 29,21 USD).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51 011 295 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,524 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,27 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|322,00
|3,50%
|Bloom Energy
|160,20
|24,77%
|Brown-Forman Corp. (B)
|26,80
|-1,47%
|Cerebras Systems Inc
|98,20
|18,79%
|Constellation Brands Inc (A)
|126,00
|-2,70%
|Copart Inc.
|28,58
|0,95%
|DaVita Inc Registered Shs
|142,85
|-2,52%
|Dell Technologies
|343,05
|37,00%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|General Mills Inc.
|31,81
|-2,39%
|Lumentum Holdings Inc
|508,60
|22,24%
|NVIDIA Corp.
|156,58
|35,80%
|UnitedHealth Inc.
|305,80
|-1,16%
|Western Union Company
|5,38
|0,07%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 274,84
|5,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.