Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 4,69 Prozent fester bei 7 234,53 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58,247 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 4,99 Prozent höher bei 7 255,32 Punkten in den Montagshandel, nach 6 910,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 260,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 152,66 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 623,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7 674,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der S&P 500 6 602,99 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit NVIDIA (+ 29,27 Prozent auf 162,27 USD), Lumentum (+ 20,23 Prozent auf 553,71 USD), Cerebras Systems (+ 19,64 Prozent auf 98,91 USD), Bloom Energy (+ 19,21 Prozent auf 169,75 USD) und Dell Technologies (+ 18,91 Prozent auf 330,60 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil DaVita (-4,00 Prozent auf 154,59 USD), UnitedHealth (-3,79 Prozent auf 326,97 USD), Constellation Brands A (-2,78 Prozent auf 137,93 USD), General Mills (-2,46 Prozent auf 34,86 USD) und Brown-Forman B (-2,37 Prozent auf 29,21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51 011 295 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,524 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,27 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at