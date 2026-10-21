Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|Index-Performance im Blick
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21.10.2026 22:34:12
Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu
Der S&P 500 gewann im NYSE-Handel zum Handelsschluss 0,58 Prozent auf 7 757,17 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63,940 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,315 Prozent stärker bei 7 736,88 Punkten, nach 7 712,57 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 770,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 709,34 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,706 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 764,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der S&P 500 bei 7 509,20 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Wert von 6 735,35 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 9,55 Prozent auf 35,57 USD), Charles River Laboratories International (+ 9,33 Prozent auf 344,87 USD), EchoStar A (+ 7,23 Prozent auf 92,64 USD), Bloom Energy (+ 7,13 Prozent auf 238,53 USD) und Datadog A (+ 6,50 Prozent auf 273,09 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil AT&T (-6,45 Prozent auf 21,91 USD), DexCom (-6,39 Prozent auf 80,26 USD), Netflix (-5,31 Prozent auf 65,04 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,16 Prozent auf 28,12 USD) und Expedia (-5,03 Prozent auf 285,64 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27 350 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,662 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,68 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|19,68
|0,51%
|Bloom Energy
|201,00
|-5,19%
|Charles River Laboratories International Inc.
|304,30
|-0,85%
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|25,25
|0,80%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|241,50
|-0,62%
|DexCom Inc.
|71,60
|0,56%
|EchoStar Corp (A)
|80,12
|-2,78%
|Expedia Inc.
|250,60
|-1,65%
|First Republic Bank
|0,00
|-25,00%
|Netflix Inc.
|59,41
|2,50%
|NVIDIA Corp.
|194,14
|-1,74%
|Seagate Technology
|594,00
|-4,19%
|Super Micro Computer Inc
|30,26
|-4,42%
|Western Union Company
|5,52
|-0,33%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 683,78
|-0,95%
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