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Index-Performance im Blick 21.10.2026 22:34:12

Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der S&P 500 gewann im NYSE-Handel zum Handelsschluss 0,58 Prozent auf 7 757,17 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63,940 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,315 Prozent stärker bei 7 736,88 Punkten, nach 7 712,57 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 770,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 709,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,706 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 764,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der S&P 500 bei 7 509,20 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Wert von 6 735,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 9,55 Prozent auf 35,57 USD), Charles River Laboratories International (+ 9,33 Prozent auf 344,87 USD), EchoStar A (+ 7,23 Prozent auf 92,64 USD), Bloom Energy (+ 7,13 Prozent auf 238,53 USD) und Datadog A (+ 6,50 Prozent auf 273,09 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil AT&T (-6,45 Prozent auf 21,91 USD), DexCom (-6,39 Prozent auf 80,26 USD), Netflix (-5,31 Prozent auf 65,04 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,16 Prozent auf 28,12 USD) und Expedia (-5,03 Prozent auf 285,64 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27 350 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,662 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,68 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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AT&T Inc. (AT & T Inc.) 19,68 0,51% AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Bloom Energy 201,00 -5,19% Bloom Energy
Charles River Laboratories International Inc. 304,30 -0,85% Charles River Laboratories International Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc. 25,25 0,80% Chipotle Mexican Grill Inc.
Datadog Inc Registered Shs -A- 241,50 -0,62% Datadog Inc Registered Shs -A-
DexCom Inc. 71,60 0,56% DexCom Inc.
EchoStar Corp (A) 80,12 -2,78% EchoStar Corp (A)
Expedia Inc. 250,60 -1,65% Expedia Inc.
First Republic Bank 0,00 -25,00% First Republic Bank
Netflix Inc. 59,41 2,50% Netflix Inc.
NVIDIA Corp. 194,14 -1,74% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 594,00 -4,19% Seagate Technology
Super Micro Computer Inc 30,26 -4,42% Super Micro Computer Inc
Western Union Company 5,52 -0,33% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 683,78 -0,95%

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