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S&P 500-Entwicklung 30.09.2026 20:03:35

Börse New York in Grün: S&P 500 mit Gewinnen

Börse New York in Grün: S&P 500 mit Gewinnen

Der S&P 500 verzeichnet am Mittwoch Kursgewinne.

Um 20:02 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,41 Prozent auf 7 702,13 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,295 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,273 Prozent fester bei 7 691,78 Punkten in den Handel, nach 7 670,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 722,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 688,99 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,253 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 7 711,76 Punkten auf. Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 7 499,36 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 688,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,30 Prozent aufwärts. Bei 7 816,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell NortonLifeLock (+ 6,50 Prozent auf 22,21 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5,58 Prozent auf 64,92 USD), DXC Technology (+ 4,74 Prozent auf 10,82 USD), Synopsys (+ 4,34 Prozent auf 433,13 USD) und Accenture (+ 3,81 Prozent auf 183,86 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Cerebras Systems (-7,92 Prozent auf 179,52 USD), Moderna (-6,09 Prozent auf 191,07 USD), CarMax (-4,79 Prozent auf 56,39 USD), Bloom Energy (-4,21 Prozent auf 279,00 USD) und General Motors (-4,03 Prozent auf 77,23 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 328 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,859 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bloom Energy 243,50 -0,81% Bloom Energy
CarMax Inc. 49,55 1,33% CarMax Inc.
Cerebras Systems Inc 170,79 -3,86% Cerebras Systems Inc
DXC Technology 10,44 9,32% DXC Technology
First Republic Bank 0,00 -80,00% First Republic Bank
General Motors 69,70 2,21% General Motors
Hewlett Packard Enterprise Co. 57,68 2,05% Hewlett Packard Enterprise Co.
Medtronic PLC 77,02 0,55% Medtronic PLC
Moderna Inc 168,88 -0,34% Moderna Inc
NortonLifeLock 19,71 0,93% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 205,70 1,48% NVIDIA Corp.
Synopsys Inc. 434,00 13,32% Synopsys Inc.
Western Union Company 5,31 2,39% Western Union Company

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S&P 500 7 672,74 0,28%

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