CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|S&P 500-Entwicklung
|
30.09.2026 20:03:35
Börse New York in Grün: S&P 500 mit Gewinnen
Um 20:02 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,41 Prozent auf 7 702,13 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,295 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,273 Prozent fester bei 7 691,78 Punkten in den Handel, nach 7 670,84 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 722,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 688,99 Punkten.
S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,253 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 7 711,76 Punkten auf. Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 7 499,36 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 688,46 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,30 Prozent aufwärts. Bei 7 816,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell NortonLifeLock (+ 6,50 Prozent auf 22,21 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5,58 Prozent auf 64,92 USD), DXC Technology (+ 4,74 Prozent auf 10,82 USD), Synopsys (+ 4,34 Prozent auf 433,13 USD) und Accenture (+ 3,81 Prozent auf 183,86 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Cerebras Systems (-7,92 Prozent auf 179,52 USD), Moderna (-6,09 Prozent auf 191,07 USD), CarMax (-4,79 Prozent auf 56,39 USD), Bloom Energy (-4,21 Prozent auf 279,00 USD) und General Motors (-4,03 Prozent auf 77,23 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 328 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,859 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|190,95
|18,09%
|Bloom Energy
|243,50
|-0,81%
|CarMax Inc.
|49,55
|1,33%
|Cerebras Systems Inc
|170,79
|-3,86%
|DXC Technology
|10,44
|9,32%
|First Republic Bank
|0,00
|-80,00%
|General Motors
|69,70
|2,21%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|57,68
|2,05%
|Medtronic PLC
|77,02
|0,55%
|Moderna Inc
|168,88
|-0,34%
|NortonLifeLock
|19,71
|0,93%
|NVIDIA Corp.
|205,70
|1,48%
|Synopsys Inc.
|434,00
|13,32%
|Western Union Company
|5,31
|2,39%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 672,74
|0,28%
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