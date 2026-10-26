Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|NYSE-Handel im Fokus
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26.10.2026 16:01:33
Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus
Der S&P 500 legt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,97 Prozent auf 7 697,59 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,118 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,298 Prozent auf 7 646,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 623,68 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 639,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 698,34 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 7 743,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 7 411,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 6 791,69 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12,23 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Comfort Systems USA (+ 7,68 Prozent auf 1 250,00 USD), Tesla (+ 6,10 Prozent auf 394,94 USD), Lumentum (+ 5,29 Prozent auf 796,14 USD), Bloom Energy (+ 5,15 Prozent auf 203,26 USD) und Dow (+ 5,09 Prozent auf 34,27 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Reddit (-5,14 Prozent auf 136,83 USD), PayPal (-3,05 Prozent auf 49,67 EUR), Omnicom Group (-2,66 Prozent auf 80,48 USD), Moderna (-2,62 Prozent auf 194,85 USD) und Cerebras Systems (-2,60 Prozent auf 107,94 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 207 037 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,537 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,41 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|186,20
|8,26%
|Cerebras Systems Inc
|109,63
|-1,07%
|Comfort Systems USA IncShs
|1 123,00
|8,50%
|Dow Inc
|30,31
|4,48%
|First Republic Bank
|0,00
|100,00%
|Lumentum Holdings Inc
|736,00
|8,92%
|Moderna Inc
|174,60
|-2,18%
|NVIDIA Corp.
|192,96
|2,43%
|Omnicom Group Inc.
|70,50
|-4,52%
|Parker Hannifin Corp.
|809,00
|3,06%
|PayPal Inc
|49,03
|-3,70%
|127,00
|-0,78%
|Tesla
|352,70
|5,96%
|Western Union Company
|5,61
|-0,50%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 681,56
|0,76%
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