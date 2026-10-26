Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Der S&P 500 bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der S&P 500 legt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,97 Prozent auf 7 697,59 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,118 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,298 Prozent auf 7 646,42 Punkte an der Kurstafel, nach 7 623,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 639,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 698,34 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 7 743,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 7 411,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 6 791,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12,23 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Comfort Systems USA (+ 7,68 Prozent auf 1 250,00 USD), Tesla (+ 6,10 Prozent auf 394,94 USD), Lumentum (+ 5,29 Prozent auf 796,14 USD), Bloom Energy (+ 5,15 Prozent auf 203,26 USD) und Dow (+ 5,09 Prozent auf 34,27 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Reddit (-5,14 Prozent auf 136,83 USD), PayPal (-3,05 Prozent auf 49,67 EUR), Omnicom Group (-2,66 Prozent auf 80,48 USD), Moderna (-2,62 Prozent auf 194,85 USD) und Cerebras Systems (-2,60 Prozent auf 107,94 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 207 037 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,537 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,41 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at