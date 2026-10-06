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Kursentwicklung 06.10.2026 16:01:30

Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Um 15:59 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,68 Prozent auf 7 826,55 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64,225 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,483 Prozent auf 7 811,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7 773,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 805,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 828,83 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7 718,60 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 7 537,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6 740,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 828,83 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Marvell Technology (+ 9,73 Prozent auf 297,64 USD), Corteva (+ 9,28 Prozent auf 13,54 USD), Charles River Laboratories International (+ 6,69 Prozent auf 331,56 USD), NRG Energy (+ 5,39 Prozent auf 102,02 USD) und Palo Alto Networks (+ 5,06 Prozent auf 427,35 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Seagate Technology (-5,67 Prozent auf 836,76 USD), Western Digital (-5,14 Prozent auf 418,94 USD), CH Robinson Worldwide (-3,56 Prozent auf 135,61 USD), Huntington Ingalls Industries (-2,81 Prozent auf 258,98 USD) und Skyworks Solutions (-2,63 Prozent auf 81,70 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 4 026 399 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,00 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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