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Index im Blick 27.08.2026 16:02:21

Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Der S&P 500 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Der S&P 500 klettert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,35 Prozent auf 7 702,31 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,480 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,380 Prozent höher bei 7 704,85 Punkten, nach 7 675,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7 715,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 689,89 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,508 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 7 413,18 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 7 520,36 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 6 481,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,30 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Salesforce (+ 18,44 Prozent auf 243,53 USD), Palo Alto Networks (+ 9,78 Prozent auf 372,49 USD), Datadog A (+ 7,99 Prozent auf 245,86 USD), ServiceNow (+ 7,81 Prozent auf 135,62 USD) und NVIDIA (+ 7,02 Prozent auf 224,37 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen HP (-7,44 Prozent auf 28,25 USD), Hormel Foods (-6,16 Prozent auf 22,25 USD), Best Buy (-5,17 Prozent auf 82,92 USD), Bath Body Works (-4,02 Prozent auf 18,14 USD) und Moderna (-3,61 Prozent auf 144,26 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 644 666 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,424 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bath & Body Works 16,04 -1,11% Bath & Body Works
Best Buy Co. Inc. 67,92 -9,54% Best Buy Co. Inc.
Casey's General Stores Inc 653,40 -5,39% Casey's General Stores Inc
Datadog Inc Registered Shs -A- 209,00 6,96% Datadog Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Hormel Foods Corp. 18,31 -9,43% Hormel Foods Corp.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 25,33 -3,65% HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Moderna Inc 123,26 -4,36% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 195,66 8,65% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 329,00 13,23% Palo Alto Networks Inc
Salesforce 218,15 23,35% Salesforce
ServiceNow Inc 118,80 10,05% ServiceNow Inc
Western Union Company 6,16 -1,06% Western Union Company

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S&P 500 7 730,99 0,72%

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