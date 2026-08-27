Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|Index im Blick
|
27.08.2026 16:02:21
Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich
Der S&P 500 klettert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,35 Prozent auf 7 702,31 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,480 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,380 Prozent höher bei 7 704,85 Punkten, nach 7 675,70 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7 715,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 689,89 Punkten erreichte.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,508 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 7 413,18 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 7 520,36 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 6 481,40 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,30 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Salesforce (+ 18,44 Prozent auf 243,53 USD), Palo Alto Networks (+ 9,78 Prozent auf 372,49 USD), Datadog A (+ 7,99 Prozent auf 245,86 USD), ServiceNow (+ 7,81 Prozent auf 135,62 USD) und NVIDIA (+ 7,02 Prozent auf 224,37 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen HP (-7,44 Prozent auf 28,25 USD), Hormel Foods (-6,16 Prozent auf 22,25 USD), Best Buy (-5,17 Prozent auf 82,92 USD), Bath Body Works (-4,02 Prozent auf 18,14 USD) und Moderna (-3,61 Prozent auf 144,26 USD) unter Druck.
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 644 666 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,424 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bath & Body Works
|16,04
|-1,11%
|Best Buy Co. Inc.
|67,92
|-9,54%
|Casey's General Stores Inc
|653,40
|-5,39%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|209,00
|6,96%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Hormel Foods Corp.
|18,31
|-9,43%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|25,33
|-3,65%
|Moderna Inc
|123,26
|-4,36%
|NVIDIA Corp.
|195,66
|8,65%
|Palo Alto Networks Inc
|329,00
|13,23%
|Salesforce
|218,15
|23,35%
|ServiceNow Inc
|118,80
|10,05%
|Western Union Company
|6,16
|-1,06%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 730,99
|0,72%
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