Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,70 Prozent aufwärts auf 29 573,28 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,019 Prozent höher bei 29 372,65 Punkten, nach 29 366,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 678,89 Punkte, das Tagestief hingegen 29 350,10 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,33 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 14.04.2026, mit 25 842,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 24 732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21 319,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,33 Prozent aufwärts. Bei 29 678,89 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 14,02 Prozent auf 47,89 USD), Cisco (+ 12,60 Prozent auf 114,71 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,38 Prozent auf 191,17 USD), AppLovin (+ 6,40 Prozent auf 482,57 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 5,61 Prozent auf 199,79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Biogen (-5,77 Prozent auf 192,73 USD), QUALCOMM (-5,54 Prozent auf 201,36 USD), Intel (-3,84 Prozent auf 115,67 USD), Zoom Communications (-3,78 Prozent auf 98,56 USD) und PDD (-3,54 Prozent auf 96,07 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 25 636 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,578 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Charter A-Aktie weist mit 3,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at