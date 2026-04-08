Börse New York in Grün: So performt der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,98 Prozent auf 22 673,21 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 3,65 Prozent höher bei 22 821,21 Punkten, nach 22 017,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 821,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 501,28 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 22 387,68 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 23 480,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15 267,91 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 20,15 Prozent auf 54,62 USD), SMC (+ 12,93 Prozent auf 441,00 USD), FormFactor (+ 11,88 Prozent auf 117,61 USD), Intel (+ 11,25 Prozent auf 58,86 USD) und JetBlue Airways (+ 11,21 Prozent auf 5,06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Patterson-UTI Energy (-9,31 Prozent auf 10,19 USD), Methanex (-5,49 Prozent auf 60,29 USD), Lifetime Brands (-4,56 Prozent auf 6,91 USD), Geospace Technologies (-4,33 Prozent auf 9,40 USD) und Commercial Vehicle Group (-3,38 Prozent auf 4,00 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 338 019 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,691 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,78 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at