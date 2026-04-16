Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,37 Prozent fester bei 26 302,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,200 Prozent stärker bei 26 256,88 Punkten, nach 26 204,58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 26 400,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 113,65 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 4,92 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 655,34 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 25 529,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18 257,64 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,35 Prozent. Bei 26 400,52 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 8,95 Prozent auf 78,91 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,00 Prozent auf 276,20 USD), Charter A (+ 5,89 Prozent auf 233,27 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,17 Prozent auf 215,80 USD) und Atlassian (+ 5,00 Prozent auf 69,30 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil ASML (-3,94 Prozent auf 1 423,45 USD), Intuitive Surgical (-2,80 Prozent auf 455,25 USD), Biogen (-2,53 Prozent auf 175,98 USD), Zoom Communications (-2,50 Prozent auf 86,80 USD) und Enphase Energy (-2,27 Prozent auf 31,45 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 784 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at