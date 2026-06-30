Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 am Mittag

Am Dienstag legt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,40 Prozent auf 30 190,57 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,061 Prozent höher bei 29 792,93 Punkten in den Handel, nach 29 774,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 767,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 205,78 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30 333,18 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 22 953,38 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 22 679,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19,77 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Astera Labs (+ 8,34 Prozent auf 494,00 USD), Nebius (+ 8,18 Prozent auf 282,50 USD), Axon Enterprise (+ 7,57 Prozent auf 549,26 USD), Marvell Technology (+ 6,73 Prozent auf 296,44 USD) und Sandisk (+ 6,57 Prozent auf 2 185,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7,32 Prozent auf 85,90 USD), PayPal (-3,73 Prozent auf 37,26 EUR), T-Mobile US (-2,91 Prozent auf 168,90 USD), Thomson Reuters (-2,65 Prozent auf 80,47 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,59 Prozent auf 214,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 875 855 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,087 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Mit 6,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at