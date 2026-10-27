Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 nachmittags

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,32 Prozent auf 29 658,59 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,457 Prozent stärker bei 29 407,19 Punkten in den Handel, nach 29 273,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 713,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 340,54 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der NASDAQ 100 30 608,13 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28 039,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25 821,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 17,66 Prozent nach oben. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Nebius (+ 11,03 Prozent auf 170,18 USD), Astera Labs (+ 9,28 Prozent auf 283,58 USD), Rocket Lab (+ 8,45 Prozent auf 58,37 USD), CoreWeave (+ 8,10 Prozent auf 59,66 USD) und Western Digital (+ 7,56 Prozent auf 383,05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Paychex (-5,21 Prozent auf 109,67 USD), Cintas (-4,83 Prozent auf 215,02 USD), Thomson Reuters (-4,69 Prozent auf 116,35 USD), Intuit (-4,08 Prozent auf 326,02 USD) und Adobe (-3,70 Prozent auf 249,04 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 13 675 988 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at