Thomson Reuters Aktie

Thomson Reuters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A426HV / ISIN: CA8849038812

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 27.10.2026 20:03:40

Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 nachmittags

Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 nachmittags

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,32 Prozent auf 29 658,59 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,457 Prozent stärker bei 29 407,19 Punkten in den Handel, nach 29 273,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 713,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 340,54 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der NASDAQ 100 30 608,13 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28 039,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25 821,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 17,66 Prozent nach oben. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Nebius (+ 11,03 Prozent auf 170,18 USD), Astera Labs (+ 9,28 Prozent auf 283,58 USD), Rocket Lab (+ 8,45 Prozent auf 58,37 USD), CoreWeave (+ 8,10 Prozent auf 59,66 USD) und Western Digital (+ 7,56 Prozent auf 383,05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Paychex (-5,21 Prozent auf 109,67 USD), Cintas (-4,83 Prozent auf 215,02 USD), Thomson Reuters (-4,69 Prozent auf 116,35 USD), Intuit (-4,08 Prozent auf 326,02 USD) und Adobe (-3,70 Prozent auf 249,04 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 13 675 988 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Thomson Reuters Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Thomson Reuters Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 217,30 -2,45% Adobe Inc.
Astera Labs Inc Registered Shs 258,00 0,39% Astera Labs Inc Registered Shs
Cintas Corp. 192,04 -0,38% Cintas Corp.
CoreWeave 58,49 10,03% CoreWeave
CrowdStrike 222,05 -7,73% CrowdStrike
Intuit Inc. 283,25 -3,79% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 21,43 -0,90% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 862,20 3,63% Micron Technology Inc.
Nebius 156,00 2,00% Nebius
NVIDIA Corp. 191,38 -2,18% NVIDIA Corp.
Paychex Inc. 97,74 -0,45% Paychex Inc.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 51,70 -1,15% Rocket Lab Corporation Registered Shs
SpaceX 129,02 -3,73% SpaceX
Thomson Reuters Corp Registered Shs 104,60 0,00% Thomson Reuters Corp Registered Shs
Western Digital Corp. 346,05 3,45% Western Digital Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 813,16 0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen