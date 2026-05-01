Amgen Aktie

Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Performance im Fokus 01.05.2026 22:34:39

Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite gewann letztendlich an Wert.

Am Freitag stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,89 Prozent auf 25 114,44 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 24 977,79 Punkte an der Kurstafel, nach 24 892,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 967,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 223,12 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 840,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 461,82 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 17 710,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 25 223,12 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cerus (+ 33,99 Prozent auf 2,72 USD), AXT (+ 21,18 Prozent auf 96,00 USD), Anika Therapeutics (+ 19,28 Prozent auf 14,85 USD), Elron Electronic Industries (+ 14,65 Prozent auf 1,80 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 13,26 Prozent auf 0,14 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen LKQ (-9,72 Prozent auf 28,51 USD), Merit Medical Systems (-9,05 Prozent auf 62,01 USD), Amgen (-4,75 Prozent auf 329,82 USD), Ultra Clean (-4,53 Prozent auf 74,61 USD) und Lancaster Colony (-4,53 Prozent auf 124,38 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 187 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amgen Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Amgen Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 295,40 2,00% Amgen Inc.
Anika Therapeutics Inc. 10,50 -20,45% Anika Therapeutics Inc.
AXT Inc. 67,30 11,13% AXT Inc.
Cerus Corp. 1,71 4,91% Cerus Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 23,16 2,25% Cogent Communications Holdings Inc
Elron Electronic Industries Ltd. 1,80 14,65% Elron Electronic Industries Ltd.
Intel Corp. 80,47 -0,81% Intel Corp.
Lancaster Colony Corp. 110,00 0,00% Lancaster Colony Corp.
LKQ Corp. 29,00 0,00% LKQ Corp.
Merit Medical Systems Inc. 57,50 3,60% Merit Medical Systems Inc.
NVIDIA Corp. 170,40 -4,74% NVIDIA Corp.
Sangamo Therapeutics Inc 0,10 61,81% Sangamo Therapeutics Inc
SIGA Technologies Inc. 4,60 0,00% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 140,88 4,22% Strategy (ex MicroStrategy)
Ultra Clean Holdings Inc. 66,22 -5,02% Ultra Clean Holdings Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 114,44 0,89%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
07:27 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.05.26 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen