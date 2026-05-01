Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Am Freitag stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,89 Prozent auf 25 114,44 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 24 977,79 Punkte an der Kurstafel, nach 24 892,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 967,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 223,12 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21 840,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 461,82 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 17 710,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 25 223,12 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cerus (+ 33,99 Prozent auf 2,72 USD), AXT (+ 21,18 Prozent auf 96,00 USD), Anika Therapeutics (+ 19,28 Prozent auf 14,85 USD), Elron Electronic Industries (+ 14,65 Prozent auf 1,80 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 13,26 Prozent auf 0,14 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen LKQ (-9,72 Prozent auf 28,51 USD), Merit Medical Systems (-9,05 Prozent auf 62,01 USD), Amgen (-4,75 Prozent auf 329,82 USD), Ultra Clean (-4,53 Prozent auf 74,61 USD) und Lancaster Colony (-4,53 Prozent auf 124,38 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 187 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at