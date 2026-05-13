Börse New York in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 1,04 Prozent auf 29 366,94 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 29 159,95 Zählern und damit 0,327 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 064,80 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 968,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 452,26 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,621 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 383,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der NASDAQ 100 24 732,73 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 197,70 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29 452,26 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 12,06 Prozent auf 42,00 USD), ON Semiconductor (+ 11,14 Prozent auf 115,71 USD), Marvell Technology (+ 8,18 Prozent auf 177,95 USD), JDcom (+ 7,24 Prozent auf 33,77 USD) und Arm (+ 6,39 Prozent auf 221,21 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-7,57 Prozent auf 453,53 USD), Constellation Energy (-6,37 Prozent auf 274,89 USD), Atlassian (-5,15 Prozent auf 80,62 USD), Fiserv (-4,57 Prozent auf 52,37 USD) und Palantir (-4,38 Prozent auf 130,05 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36 254 357 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,550 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at