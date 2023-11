Börse New York in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100

Der Handel in New York verlief zum Handelsschluss in ruhigen Bahnen.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 15 313,24 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 15 313,90 Punkte an der Kurstafel, nach 15 296,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 15 343,19 Punkte, das Tagestief hingegen 15 220,88 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Wert von 14 973,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 273,05 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 11 059,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 40,97 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit ANSYS (+ 1,82 Prozent auf 286,94 USD), Applied Materials (+ 1,76 Prozent auf 144,23 USD), Intuit (+ 1,65 Prozent auf 522,38 USD), KLA-Tencor (+ 1,60 Prozent auf 511,16 USD) und Zscaler (+ 1,50 Prozent auf 173,96 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Warner Bros Discovery (-19,04 Prozent auf 9,40 USD), Lucid (-8,14 Prozent auf 3,95 USD), Biogen (-5,67 Prozent auf 231,69 USD), Gilead Sciences (-3,36 Prozent auf 77,90 USD) und Illumina (-3,32 Prozent auf 110,70 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie aufweisen. 17 152 309 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,622 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,48 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at