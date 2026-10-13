Börse New York in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch am Dienstag aufwärts.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,04 Prozent höher bei 27 256,58 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent schwächer bei 27 138,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 245,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27 262,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 116,08 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 26 333,04 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 25 873,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 694,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,31 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Infosys (+ 5,82 Prozent auf 11,46 USD), SMC (+ 5,71 Prozent auf 465,91 USD), Salesforce (+ 3,86 Prozent auf 242,95 USD), Logitech (+ 3,16 Prozent auf 101,44 USD) und Nice Systems (+ 3,06 Prozent auf 118,56 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen inTest (-4,93 Prozent auf 13,70 USD), Ceva (-3,84 Prozent auf 30,53 USD), ADTRAN (-3,77 Prozent auf 6,17 EUR), CIENA (-3,75 Prozent auf 389,82 USD) und Applied Materials (-3,56 Prozent auf 479,84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 583 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at