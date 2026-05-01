Börse New York in Grün: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,94 Prozent stärker bei 25 127,26 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,343 Prozent höher bei 24 977,79 Punkten, nach 24 892,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25 135,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 967,09 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,32 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 01.04.2026, einen Wert von 21 840,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 461,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 710,74 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,14 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 25 135,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cerus (+ 44,09 Prozent auf 2,93 USD), Anika Therapeutics (+ 14,22 Prozent auf 14,22 USD), AXT (+ 10,87 Prozent auf 87,83 USD), Universal Display (+ 10,09 Prozent auf 95,88 USD) und Nice Systems (+ 8,14 Prozent auf 110,32 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,67 USD), Merit Medical Systems (-6,22 Prozent auf 63,94 USD), Amgen (-5,21 Prozent auf 328,22 USD), 3D Systems (-4,47 Prozent auf 2,35 USD) und Nissan Motor (-4,00 Prozent auf 2,16 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 964 005 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Mit 13,04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at