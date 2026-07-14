Börse New York in Grün: Zum Start Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 16:00 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,10 Prozent auf 52 552,92 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,391 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,339 Prozent auf 52 676,53 Punkte an der Kurstafel, nach 52 498,64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52 046,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 647,83 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51 202,26 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 48 535,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 459,65 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,62 Prozent nach oben. Bei 53 289,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 5,84 Prozent auf 1 107,00 USD), Caterpillar (+ 2,56 Prozent auf 955,36 USD), JPMorgan Chase (+ 1,89 Prozent auf 340,86 USD), Sherwin-Williams (+ 1,32 Prozent auf 333,30 USD) und 3M (+ 1,31 Prozent auf 159,76 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-23,98 Prozent auf 220,63 USD), Salesforce (-3,33 Prozent auf 165,52 USD), Microsoft (-2,03 Prozent auf 383,04 USD), Merck (-1,51 Prozent auf 122,16 USD) und Johnson Johnson (-0,93 Prozent auf 255,36 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 981 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,483 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,94 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at