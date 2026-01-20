Börse New York in Rot: Das macht der Dow Jones am Dienstagmittag

Um 18:00 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,06 Prozent auf 48 836,12 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,081 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,218 Prozent auf 49 466,70 Punkte an der Kurstafel, nach 49 359,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 005,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48 592,45 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48 134,89 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 706,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 43 487,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,938 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 1,46 Prozent auf 146,64 USD), UnitedHealth (+ 1,42 Prozent auf 335,72 USD), Coca-Cola (+ 0,72 Prozent auf 70,95 USD), Verizon (+ 0,58 Prozent auf 39,14 USD) und Travelers (+ 0,41 Prozent auf 270,53 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen 3M (-7,50 Prozent auf 155,22 USD), NVIDIA (-3,50 Prozent auf 179,71 USD), IBM (-3,46 Prozent auf 295,08 USD), Home Depot (-3,29 Prozent auf 319,00 EUR) und Amazon (-2,31 Prozent auf 233,60 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 22 544 418 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,870 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 7,16 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

