Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag wenig bewegt.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 25 518,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,061 Prozent auf 25 509,88 Punkte an der Kurstafel, nach 25 525,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 464,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 577,58 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der NASDAQ 100 25 434,89 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 679,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 197,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,66 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 2,88 Prozent auf 37,74 USD), Diamondback Energy (+ 1,74 Prozent auf 151,15 USD), Marvell Technology (+ 1,48 Prozent auf 87,03 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,29 Prozent auf 667,18 USD) und Baker Hughes (+ 1,17 Prozent auf 45,91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Enphase Energy (-1,60 Prozent auf 32,60 USD), JDcom (-1,42 Prozent auf 28,86 USD), eBay (-1,12 Prozent auf 86,76 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,07 Prozent auf 772,18 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-1,06 Prozent auf 454,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 672 741 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at