Börse New York in Rot: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstag.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,57 Prozent auf 38 188,90 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 11,693 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,362 Prozent auf 38 656,76 Punkte an der Kurstafel, nach 38 797,38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38 187,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 38 699,17 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, lag der Dow Jones bei 37 592,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 337,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wurde der Dow Jones mit 34 245,93 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 38 927,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 0,60 Prozent auf 109,95 USD), UnitedHealth (+ 0,24 Prozent auf 518,87 USD), Visa (+ 0,12 Prozent auf 275,40 USD), Merck (-0,38 Prozent auf 124,86 USD) und Travelers (-0,40 Prozent auf 213,83 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-4,75 Prozent auf 21,56 USD), Goldman Sachs (-3,81 Prozent auf 377,68 USD), Dow (-3,07 Prozent auf 53,11 USD), Boeing (-2,92 Prozent auf 203,22 USD) und 3M (-2,65 Prozent auf 92,12 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5 642 030 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,901 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at