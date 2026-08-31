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Dow Jones-Kursverlauf 31.08.2026 18:00:57

Börse New York in Rot: Dow Jones am Montagmittag schwächer

Börse New York in Rot: Dow Jones am Montagmittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Am Montag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,61 Prozent auf 53 231,33 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25,024 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 53 611,94 Punkte an der Kurstafel, nach 53 559,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53 123,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53 462,60 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52 485,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 032,46 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Dow Jones mit 45 544,88 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 1,86 Prozent auf 260,76 USD), Chevron (+ 1,59 Prozent auf 205,07 USD), Walmart (+ 1,28 Prozent auf 104,41 USD), NVIDIA (+ 0,98 Prozent auf 219,69 USD) und Procter Gamble (+ 0,65 Prozent auf 144,72 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-2,33 Prozent auf 334,89 USD), Amazon (-2,01 Prozent auf 261,07 USD), Honeywell Technologies (-1,60 Prozent auf 213,96 USD), Sherwin-Williams (-1,55 Prozent auf 339,53 USD) und Apple (-1,55 Prozent auf 314,76 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 810 490 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,525 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Apple Inc. 270,45 -1,96% Apple Inc.
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Honeywell Technologies 183,70 -2,00% Honeywell Technologies
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Procter & Gamble Co. 124,74 0,81% Procter & Gamble Co.
Salesforce 224,05 1,15% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 291,30 -2,08% Sherwin-Williams Co.
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