Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 31.08.2026 22:33:54

Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten

Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten

Am ersten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Montag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,70 Prozent tiefer bei 53 185,90 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,024 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 53 611,94 Punkte an der Kurstafel, nach 53 559,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53 123,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 462,60 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, mit 52 485,03 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der Dow Jones bei 51 032,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 45 544,88 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2,12 Prozent auf 206,14 USD), Walmart (+ 1,73 Prozent auf 104,87 USD), NVIDIA (+ 1,48 Prozent auf 220,78 USD), Procter Gamble (+ 0,93 Prozent auf 145,12 USD) und Salesforce (+ 0,60 Prozent auf 257,54 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amazon (-2,50 Prozent auf 259,77 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,18 Prozent auf 335,41 USD), Honeywell Technologies (-1,79 Prozent auf 213,53 USD), Sherwin-Williams (-1,75 Prozent auf 338,81 USD) und 3M (-1,44 Prozent auf 171,83 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37 338 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,525 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

mehr Analysen
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 148,00 -1,79% 3M Co.
Alphabet C (ex Google) 289,25 -2,31% Alphabet C (ex Google)
Amazon 224,40 -2,46% Amazon
Chevron Corp. 176,82 1,73% Chevron Corp.
Honeywell Technologies 183,80 -1,94% Honeywell Technologies
Nike Inc. 33,74 -1,03% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 189,96 0,95% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 125,14 1,13% Procter & Gamble Co.
Salesforce 222,15 0,29% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 291,40 -2,05% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 315,70 -1,00% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 336,20 -1,06% UnitedHealth Inc.
Walmart 90,17 1,53% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 53 185,90 -0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:44 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
22:44 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: US-Börsen letztlich tiefer -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notierte tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen