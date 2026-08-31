Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Index im Blick
|
31.08.2026 22:33:54
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Montagshandel mit Verlusten
Am Montag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,70 Prozent tiefer bei 53 185,90 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,024 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 53 611,94 Punkte an der Kurstafel, nach 53 559,99 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53 123,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 462,60 Zählern.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Der Dow Jones wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, mit 52 485,03 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der Dow Jones bei 51 032,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 45 544,88 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2,12 Prozent auf 206,14 USD), Walmart (+ 1,73 Prozent auf 104,87 USD), NVIDIA (+ 1,48 Prozent auf 220,78 USD), Procter Gamble (+ 0,93 Prozent auf 145,12 USD) und Salesforce (+ 0,60 Prozent auf 257,54 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amazon (-2,50 Prozent auf 259,77 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,18 Prozent auf 335,41 USD), Honeywell Technologies (-1,79 Prozent auf 213,53 USD), Sherwin-Williams (-1,75 Prozent auf 338,81 USD) und 3M (-1,44 Prozent auf 171,83 USD) unter Druck.
Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37 338 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,525 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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