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Dow Jones-Entwicklung 12.08.2026 22:34:51

Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende

Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende

Der Dow Jones ging kaum verändert aus dem Handelstag.

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 53 770,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,241 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,316 Prozent auf 53 961,60 Punkte an der Kurstafel, nach 53 791,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 53 969,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53 731,96 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,559 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 52 637,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49 760,56 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, stand der Dow Jones noch bei 44 458,61 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,14 Prozent zu. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,03 Prozent auf 224,09 USD), Cisco (+ 2,86 Prozent auf 123,88 USD), Walmart (+ 2,43 Prozent auf 116,01 USD), Honeywell Technologies (+ 2,27 Prozent auf 235,34 USD) und Merck (+ 1,92 Prozent auf 132,92 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Microsoft (-2,26 Prozent auf 492,43 USD), Salesforce (-2,10 Prozent auf 193,32 USD), Nike (-1,96 Prozent auf 40,51 USD), Amazon (-1,83 Prozent auf 267,28 USD) und Travelers (-1,45 Prozent auf 370,16 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30 068 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,564 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Mit 3,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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