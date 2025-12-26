Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück

Am Freitagnachmittag legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 48 640,54 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,175 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,629 Prozent tiefer bei 48 424,71 Punkten, nach 48 731,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 48 589,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 782,00 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,889 Prozent. Vor einem Monat, am 26.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 47 427,12 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 26.09.2025, den Stand von 46 247,29 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 26.12.2024, mit 43 325,80 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,74 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 1,70 Prozent auf 191,81 USD), UnitedHealth (+ 0,78 Prozent auf 330,13 USD), Nike (+ 0,63 Prozent auf 60,38 USD), 3M (+ 0,48 Prozent auf 161,11 USD) und Apple (+ 0,33 Prozent auf 274,70 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil McDonalds (-1,02 Prozent auf 310,13 USD), Walt Disney (-0,90 Prozent auf 113,45 USD), Amgen (-0,80 Prozent auf 331,29 USD), Boeing (-0,75 Prozent auf 216,52 USD) und American Express (-0,63 Prozent auf 380,70 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 17 810 670 Aktien gehandelt. Mit 3,893 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,79 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at