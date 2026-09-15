Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,79 Prozent leichter bei 52 005,32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,941 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,629 Prozent auf 52 750,88 Punkte an der Kurstafel, nach 52 421,20 Punkten am Vortag.

Bei 52 336,61 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 875,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der Dow Jones bei 53 732,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der Dow Jones bei 51 671,03 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Wert von 45 883,45 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,49 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2,21 Prozent auf 216,85 USD), 3M (+ 1,39 Prozent auf 164,28 USD), IBM (+ 0,79 Prozent auf 251,07 USD), Procter Gamble (+ 0,65 Prozent auf 147,08 USD) und NVIDIA (+ 0,36 Prozent auf 211,71 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-2,80 Prozent auf 960,79 USD), Amazon (-2,00 Prozent auf 248,47 USD), UnitedHealth (-1,80 Prozent auf 376,67 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,77 Prozent auf 339,60 USD) und Nike (-1,74 Prozent auf 36,41 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 370 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,563 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at