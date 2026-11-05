Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 2,37 Prozent schwächer bei 52 089,01 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25,016 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,77 Prozent tiefer bei 52 410,23 Punkten, nach 53 356,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 51 980,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 710,61 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,155 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der Dow Jones noch bei 51 267,90 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 54 349,12 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 05.11.2025, mit 47 311,00 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,66 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walmart (+ 1,39 Prozent auf 130,97 USD), Chevron (+ 0,77 Prozent auf 218,64 USD), Home Depot (+ 0,67 Prozent auf 314,10 EUR), Coca-Cola (+ 0,13 Prozent auf 95,92 USD) und Travelers (-0,11 Prozent auf 408,80 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-7,11 Prozent auf 185,91 USD), Goldman Sachs (-6,06 Prozent auf 871,75 USD), Cisco (-5,66 Prozent auf 97,75 USD), Caterpillar (-3,59 Prozent auf 570,05 USD) und Amazon (-3,41 Prozent auf 256,97 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 21 910 664 Aktien gehandelt. Mit 4,431 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 3,93 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at