Börse New York in Rot: Dow Jones gibt zum Handelsende nach

Mit dem Dow Jones ging es am Abend abwärts.

Zum Handelsende fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,25 Prozent auf 42 982,43 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16,721 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,654 Prozent auf 42 807,13 Punkte an der Kurstafel, nach 43 089,02 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 871,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 43 130,33 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der Dow Jones 41 603,07 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 25.03.2025, bei 42 587,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 112,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 1,39 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 4,33 Prozent auf 154,31 USD), Goldman Sachs (+ 1,17 Prozent auf 669,87 USD), Amgen (+ 1,03 Prozent auf 280,35 USD), JPMorgan Chase (+ 1,00 Prozent auf 284,06 USD) und Home Depot (+ 0,76 Prozent auf 311,45 EUR). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen McDonalds (-2,03 Prozent auf 285,55 USD), Travelers (-2,00 Prozent auf 260,81 USD), Visa (-1,81 Prozent auf 345,26 USD), 3M (-1,41 Prozent auf 147,75 USD) und Salesforce (-1,26 Prozent auf 267,76 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 72 160 105 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,111 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,41 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

