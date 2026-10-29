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Dow Jones im Fokus 29.10.2026 20:04:09

Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus

Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus

Der Dow Jones notiert am Donnerstag im negativen Bereich.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,52 Prozent tiefer bei 52 202,49 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 26,168 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,266 Prozent auf 52 335,43 Punkte an der Kurstafel, nach 52 475,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52 086,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 405,88 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,225 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der Dow Jones mit 51 349,92 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 51 594,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 632,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,90 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Merck (+ 3,80 Prozent auf 146,28 USD), Boeing (+ 3,37 Prozent auf 172,78 USD), Nike (+ 3,22 Prozent auf 38,35 USD), McDonalds (+ 2,62 Prozent auf 257,07 USD) und 3M (+ 2,56 Prozent auf 177,23 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Alphabet C (ex Google) (-12,87 Prozent auf 280,47 USD), Caterpillar (-9,73 Prozent auf 643,98 USD), Salesforce (-4,63 Prozent auf 230,90 USD), Amazon (-3,83 Prozent auf 244,86 USD) und Cisco (-1,72 Prozent auf 108,39 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Alphabet C (ex Google)-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 15 938 391 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,73 zu Buche schlagen. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,29 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 158,85 2,52% 3M Co.
Alphabet C (ex Google) 251,55 -4,54% Alphabet C (ex Google)
Amazon 219,40 -3,54% Amazon
Boeing Co. 155,00 3,71% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 578,40 -9,68% Caterpillar Inc.
Cisco Inc. 97,57 -1,97% Cisco Inc.
McDonald's Corp. 230,50 2,22% McDonald's Corp.
Merck Co. 131,78 3,15% Merck Co.
Microsoft Corp. 472,30 -3,10% Microsoft Corp.
Nike Inc. 34,39 3,07% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 190,72 -0,34% NVIDIA Corp.
Salesforce 205,65 0,15% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 356,00 1,08% Travelers Inc (Travelers Companies)

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Dow Jones 52 273,48 -0,38%

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