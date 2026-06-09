Börse New York in Rot: Dow Jones in Rot

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,62 Prozent auf 50 469,21 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 20,273 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,416 Prozent fester bei 50 997,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 50 786,01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 50 441,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51 260,92 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der Dow Jones bei 49 609,16 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 47 740,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, stand der Dow Jones noch bei 42 761,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,31 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 51 660,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 2,64 Prozent auf 44,37 USD), Sherwin-Williams (+ 2,59 Prozent auf 307,30 USD), Home Depot (+ 2,25 Prozent auf 276,85 EUR), Procter Gamble (+ 1,76 Prozent auf 147,65 USD) und Coca-Cola (+ 1,68 Prozent auf 80,88 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-4,56 Prozent auf 174,23 USD), Cisco (-3,57 Prozent auf 119,72 USD), Apple (-3,41 Prozent auf 291,27 USD), Microsoft (-2,12 Prozent auf 403,00 USD) und Goldman Sachs (-2,11 Prozent auf 1 023,00 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11 572 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,300 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at