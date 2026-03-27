Börse New York in Rot: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,61 Prozent leichter bei 45 222,39 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,086 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,837 Prozent fester bei 46 344,64 Punkten, nach 45 960,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 45 904,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45 201,92 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,27 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 27.02.2026, mit 48 977,92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Stand von 48 710,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42 299,70 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 6,53 Prozent zu Buche. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 201,92 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,81 Prozent auf 211,56 USD), Coca-Cola (+ 1,51 Prozent auf 75,82 USD), Merck (+ 1,16 Prozent auf 120,31 USD), Johnson Johnson (+ 0,97 Prozent auf 241,56 USD) und Walmart (+ 0,76 Prozent auf 123,11 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Amazon (-3,64 Prozent auf 199,98 USD), UnitedHealth (-3,29 Prozent auf 259,23 USD), Salesforce (-3,18 Prozent auf 179,74 USD), Visa (-3,07 Prozent auf 296,15 USD) und Cisco (-2,76 Prozent auf 79,89 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 26 046 312 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,612 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at