Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Am Dienstag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,30 Prozent auf 52 231,89 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,911 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,43 Prozent schwächer bei 51 643,01 Punkten, nach 52 389,75 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 977,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 316,89 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51 654,95 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 53 975,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47 368,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,96 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 1,89 Prozent auf 405,12 USD), Amazon (+ 1,48 Prozent auf 270,87 USD), Travelers (+ 1,41 Prozent auf 400,78 USD), Coca-Cola (+ 0,92 Prozent auf 96,91 USD) und Boeing (+ 0,58 Prozent auf 173,38 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-5,47 Prozent auf 168,89 USD), Nike (-3,03 Prozent auf 38,67 USD), Caterpillar (-2,39 Prozent auf 584,57 USD), Microsoft (-2,20 Prozent auf 533,16 USD) und Sherwin-Williams (-0,72 Prozent auf 355,34 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 92 092 669 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,426 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,78 erwartet. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at