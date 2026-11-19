Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende ein Minus in Höhe von 2,19 Prozent auf 49 097,06 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,650 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,855 Prozent stärker bei 50 627,36 Punkten, nach 50 198,17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 091,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 50 454,81 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 6,07 Prozent nach unten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 51 966,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53 463,05 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 46 138,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 0,30 Prozent auf 206,50 USD), Travelers (-0,25 Prozent auf 390,61 USD), Home Depot (-0,31 Prozent auf 306,65 EUR), McDonalds (-0,61 Prozent auf 272,35 USD) und Apple (-0,92 Prozent auf 349,21 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-5,55 Prozent auf 330,48 USD), Nike (-5,45 Prozent auf 34,33 USD), Amazon (-3,87 Prozent auf 257,37 USD), Caterpillar (-3,83 Prozent auf 537,37 USD) und Salesforce (-3,72 Prozent auf 183,31 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 71 997 288 Aktien gehandelt. Mit 4,660 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,69 erwartet. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at