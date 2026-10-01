Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Index-Performance im Blick
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01.10.2026 18:01:01
Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben
Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr 0,39 Prozent auf 50 707,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,409 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,02 Prozent stärker bei 51 424,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 50 906,05 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51 179,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 50 546,54 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der Dow Jones 52 766,88 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52 305,24 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der Dow Jones bei 46 441,10 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,81 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 2,51 Prozent auf 225,45 USD), Nike (+ 1,24 Prozent auf 35,84 USD), Travelers (+ 1,12 Prozent auf 360,52 USD), Honeywell Technologies (+ 1,00 Prozent auf 213,04 USD) und Chevron (+ 0,98 Prozent auf 206,22 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walt Disney (-2,92 Prozent auf 101,84 USD), Amgen (-2,29 Prozent auf 411,87 USD), Sherwin-Williams (-1,93 Prozent auf 317,03 USD), Apple (-1,84 Prozent auf 326,90 USD) und American Express (-1,76 Prozent auf 298,75 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 930 050 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,838 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amgen Inc.
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|268,10
|-0,15%
|Amgen Inc.
|363,10
|0,07%
|Apple Inc.
|294,30
|0,15%
|Chevron Corp.
|183,70
|-0,36%
|Honeywell Technologies
|189,84
|-0,27%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|201,00
|0,15%
|Nike Inc.
|28,63
|-8,33%
|NVIDIA Corp.
|205,95
|0,24%
|Procter & Gamble Co.
|128,02
|-0,06%
|Sherwin-Williams Co.
|284,50
|-0,39%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|321,20
|-0,09%
|Walt Disney
|90,21
|0,18%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|50 926,56
|0,04%
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