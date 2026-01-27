Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,92 Prozent auf 48 959,26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,641 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,556 Prozent auf 49 137,65 Punkte an der Kurstafel, nach 49 412,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 48 862,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 157,80 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 48 710,97 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 47 544,59 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 44 713,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,19 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Microsoft (+ 2,36 Prozent auf 481,39 USD), Amazon (+ 2,00 Prozent auf 243,20 USD), Cisco (+ 1,87 Prozent auf 78,45 USD), Apple (+ 1,76 Prozent auf 259,90 USD) und Johnson Johnson (+ 1,71 Prozent auf 225,27 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil UnitedHealth (-19,98 Prozent auf 281,37 USD), Nike (-2,80 Prozent auf 63,17 USD), Boeing (-2,27 Prozent auf 242,78 USD), Home Depot (-1,86 Prozent auf 318,75 EUR) und American Express (-1,15 Prozent auf 359,09 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 466 034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,841 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

