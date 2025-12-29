Börse New York in Rot: Dow Jones schließt im Minus

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel zum Handelsschluss 0,51 Prozent auf 48 461,93 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,215 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,003 Prozent höher bei 48 712,47 Punkten, nach 48 710,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 48 390,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 704,83 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 47 716,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 46 316,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 42 992,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14,32 Prozent. Bei 48 886,86 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walmart (+ 0,71 Prozent auf 112,53 USD), Chevron (+ 0,65 Prozent auf 150,99 USD), Home Depot (+ 0,62 Prozent auf 294,35 EUR), Walt Disney (+ 0,55 Prozent auf 114,19 USD) und Nike (+ 0,46 Prozent auf 61,21 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Goldman Sachs (-1,64 Prozent auf 892,18 USD), American Express (-1,50 Prozent auf 375,32 USD), JPMorgan Chase (-1,27 Prozent auf 323,75 USD), NVIDIA (-1,21 Prozent auf 188,22 USD) und Amgen (-0,99 Prozent auf 329,63 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 25 145 530 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,931 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at