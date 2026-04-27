Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,24 Prozent schwächer bei 49 114,38 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,652 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,182 Prozent fester bei 49 320,29 Punkten, nach 49 230,71 Punkten am Vortag.

Bei 49 353,69 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 029,47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 45 166,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 003,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 40 113,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 3,64 Prozent auf 48,07 USD), Salesforce (+ 1,98 Prozent auf 181,68 USD), Travelers (+ 1,31 Prozent auf 306,70 USD), NVIDIA (+ 1,01 Prozent auf 210,38 USD) und Nike (+ 0,83 Prozent auf 45,06 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-1,63 Prozent auf 228,19 USD), Home Depot (-1,56 Prozent auf 284,70 EUR), McDonalds (-1,54 Prozent auf 294,76 USD), UnitedHealth (-1,39 Prozent auf 349,97 USD) und Apple (-1,29 Prozent auf 267,56 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12 659 277 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at