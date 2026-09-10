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Dow Jones im Blick 10.09.2026 18:01:45

Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer

Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer

Der Dow Jones zeigt sich aktuell im Minus.

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,59 Prozent schwächer bei 52 073,17 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,711 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,625 Prozent fester bei 52 707,90 Punkten, nach 52 380,66 Punkten am Vortag.

Bei 52 291,85 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 52 006,96 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 1,95 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53 975,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der Dow Jones 49 918,78 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 45 490,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,63 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 2,25 Prozent auf 322,45 USD), Coca-Cola (+ 0,85 Prozent auf 88,29 USD), Walt Disney (+ 0,64 Prozent auf 104,85 USD), Salesforce (+ 0,47 Prozent auf 245,30 USD) und Boeing (+ 0,30 Prozent auf 207,03 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-2,20 Prozent auf 218,74 USD), Amgen (-2,07 Prozent auf 383,19 USD), Merck (-1,78 Prozent auf 144,90 USD), Sherwin-Williams (-1,57 Prozent auf 315,62 USD) und 3M (-1,39 Prozent auf 162,11 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 8 538 808 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,674 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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