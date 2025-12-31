Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 48 255,34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,201 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,140 Prozent fester bei 48 434,88 Punkten, nach 48 367,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 48 394,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48 182,75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,784 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 47 716,42 Punkten. Der Dow Jones erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 46 397,89 Punkten. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, einen Wert von 42 544,22 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 3,87 Prozent auf 63,56 USD), NVIDIA (+ 0,71 Prozent auf 188,88 USD), Verizon (+ 0,41 Prozent auf 40,87 USD), Cisco (+ 0,18 Prozent auf 77,55 USD) und Johnson Johnson (-0,01 Prozent auf 206,88 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-1,07 Prozent auf 298,82 USD), Walt Disney (-0,99 Prozent auf 113,66 USD), McDonalds (-0,78 Prozent auf 305,63 USD), Amazon (-0,56 Prozent auf 231,23 USD) und Travelers (-0,55 Prozent auf 290,77 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 279 984 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,897 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

