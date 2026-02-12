Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter

Der Dow Jones zeigt sich heute in Rot.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 1,01 Prozent tiefer bei 49 614,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,646 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,243 Prozent auf 50 243,15 Punkte an der Kurstafel, nach 50 121,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 49 543,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 50 447,01 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,865 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 590,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48 254,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, stand der Dow Jones noch bei 44 368,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,55 Prozent zu Buche. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walmart (+ 3,19 Prozent auf 132,88 USD), Verizon (+ 2,31 Prozent auf 50,10 USD), Coca-Cola (+ 2,09 Prozent auf 80,25 USD), McDonalds (+ 2,05 Prozent auf 329,82 USD) und Boeing (+ 1,98 Prozent auf 240,93 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Cisco (-11,46 Prozent auf 75,74 USD), Walt Disney (-6,20 Prozent auf 101,42 USD), IBM (-4,93 Prozent auf 259,35 USD), Apple (-3,59 Prozent auf 265,60 USD) und Goldman Sachs (-3,50 Prozent auf 911,51 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 17 176 500 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,859 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at