Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter

Der Dow Jones zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,06 Prozent tiefer bei 52 268,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,404 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,250 Prozent auf 52 427,94 Punkte an der Kurstafel, nach 52 297,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 52 017,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52 521,48 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51 670,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53 839,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 47 457,22 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,03 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Coca-Cola (+ 1,82 Prozent auf 99,21 USD), Visa (+ 1,43 Prozent auf 426,34 USD), Procter Gamble (+ 1,20 Prozent auf 170,05 USD), Chevron (+ 1,14 Prozent auf 218,82 USD) und Walmart (+ 1,07 Prozent auf 127,54 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Cisco (-6,23 Prozent auf 95,65 USD), NVIDIA (-2,55 Prozent auf 161,95 USD), Caterpillar (-1,63 Prozent auf 595,43 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,96 Prozent auf 292,52 USD) und Amazon (-0,59 Prozent auf 265,87 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 55 914 621 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,672 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11,01 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at