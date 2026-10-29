Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,25 Prozent tiefer bei 52 342,56 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 26,168 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,266 Prozent schwächer bei 52 335,43 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 52 475,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 52 086,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 405,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,042 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 51 349,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51 594,14 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 29.10.2025, einen Wert von 47 632,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,19 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3,83 Prozent auf 146,33 USD), Nike (+ 3,42 Prozent auf 38,42 USD), Boeing (+ 3,30 Prozent auf 172,65 USD), Sherwin-Williams (+ 2,90 Prozent auf 330,10 USD) und McDonalds (+ 2,75 Prozent auf 257,38 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD), Caterpillar (-9,25 Prozent auf 647,39 USD), Salesforce (-4,63 Prozent auf 230,90 USD), Amazon (-4,25 Prozent auf 243,79 USD) und Cisco (-1,54 Prozent auf 108,59 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24 694 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,657 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at