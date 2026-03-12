Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Index-Performance im Blick
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12.03.2026 16:01:25
Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start leichter
Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 1,25 Prozent auf 46 826,79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,651 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,577 Prozent stärker bei 47 690,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 47 417,27 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 47 242,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 46 712,89 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der Dow Jones 49 451,98 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 458,05 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, stand der Dow Jones bei 41 350,93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 3,22 Prozent ein. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 46 615,52 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 4,82 Prozent auf 203,49 USD), Chevron (+ 1,89 Prozent auf 195,41 USD), Travelers (+ 1,34 Prozent auf 303,42 USD), Visa (+ 0,43 Prozent auf 310,30 USD) und McDonalds (+ 0,21 Prozent auf 325,90 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Goldman Sachs (-3,80 Prozent auf 792,48 USD), 3M (-3,75 Prozent auf 149,35 USD), Caterpillar (-3,47 Prozent auf 683,01 USD), Boeing (-2,98 Prozent auf 207,73 USD) und JPMorgan Chase (-2,53 Prozent auf 280,25 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 406 176 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,915 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 5,55 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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