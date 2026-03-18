Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start schwächer

Das macht der Dow Jones am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch gibt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,80 Prozent auf 46 617,08 Punkte nach. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,426 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,196 Prozent stärker bei 47 085,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 46 993,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 46 532,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 46 913,93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,193 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 49 662,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 951,85 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 18.03.2025, einen Wert von 41 581,31 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 3,65 Prozent nach. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 494,63 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 1,02 Prozent auf 199,98 USD), Johnson Johnson (+ 0,33 Prozent auf 238,90 USD), Caterpillar (+ 0,21 Prozent auf 703,50 USD), NVIDIA (+ 0,13 Prozent auf 182,16 USD) und Goldman Sachs (+ 0,05 Prozent auf 807,47 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen 3M (-3,02 Prozent auf 144,56 USD), Sherwin-Williams (-2,64 Prozent auf 312,23 USD), Procter Gamble (-2,26 Prozent auf 148,05 USD), Visa (-2,12 Prozent auf 301,93 USD) und Nike (-1,90 Prozent auf 54,07 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 102 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,835 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at