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NASDAQ 100 im Blick 20.10.2026 22:34:24

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Der NASDAQ 100 ging kaum verändert aus dem Dienstagshandel.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 29 490,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,458 Prozent auf 29 393,96 Punkte an der Kurstafel, nach 29 529,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 208,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 711,53 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 644,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 28 604,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 141,02 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,00 Prozent nach oben. Bei 31 361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Moderna (+ 6,69 Prozent auf 242,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,93 Prozent auf 142,72 USD), Workday (+ 4,50 Prozent auf 203,98 USD), Thomson Reuters (+ 4,24 Prozent auf 112,82 USD) und Adobe (+ 3,90 Prozent auf 256,73 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lam Research (-3,21 Prozent auf 263,45 USD), Arm (-3,07 Prozent auf 221,06 USD), KLA (-2,80 Prozent auf 161,74 USD), Applied Materials (-1,97 Prozent auf 404,98 USD) und Palo Alto Networks (-1,92 Prozent auf 340,28 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die CoreWeave-Aktie aufweisen. 19 503 572 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,91 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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