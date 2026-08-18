Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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18.08.2026 22:35:07
Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,68 Prozent tiefer bei 29 490,96 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,34 Prozent schwächer bei 29 594,89 Punkten, nach 29 995,38 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 29 677,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 425,08 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28 592,66 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 28 994,37 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 23 713,76 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,00 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 4,41 Prozent auf 350,41 USD), Monster Beverage (+ 4,09 Prozent auf 47,38 USD), Adobe (+ 3,58 Prozent auf 263,14 USD), Gilead Sciences (+ 3,25 Prozent auf 143,44 USD) und Axon Enterprise (+ 2,57 Prozent auf 619,85 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen CoreWeave (-12,10 Prozent auf 93,17 USD), Lumentum (-9,87 Prozent auf 873,31 USD), Seagate Technology (-9,16 Prozent auf 903,68 USD), Sandisk (-9,01 Prozent auf 1 625,78 USD) und Teradyne (-8,77 Prozent auf 404,29 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 365 016 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,709 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,29 erwartet. Mit 6,47 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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