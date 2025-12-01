Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

Am Montag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,36 Prozent auf 25 342,85 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,795 Prozent auf 25 232,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 434,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 443,21 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 158,63 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 25 858,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 23 415,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, stand der NASDAQ 100 bei 20 930,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 20,82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Synopsys (+ 4,85 Prozent auf 438,29 USD), AppLovin (+ 4,02 Prozent auf 623,59 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,24 Prozent auf 139,67 USD), ASML (+ 2,64 Prozent auf 1 087,99 USD) und Diamondback Energy (+ 2,34 Prozent auf 156,16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Broadcom (-4,19 Prozent auf 386,08 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,86 Prozent auf 750,11 USD), Zscaler (-3,27 Prozent auf 243,28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,25 Prozent auf 171,42 USD) und IDEXX Laboratories (-3,18 Prozent auf 728,97 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 44 079 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,705 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,27 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at